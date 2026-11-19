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Велика Британія оголосила про надання Україні нового пакета військової допомоги на 260 млн фунтів стерлінгів. До нього увійдуть понад 1000 далекобійних ударних безпілотників, частина яких здатна долати відстань понад 1000 км та уражати цілі, зокрема військові об'єкти в глибокому тилу противника.

Нову допомогу має представити британський прем'єр-міністр Енді Бернем під час зустрічі "Коаліції охочих" у Берліні 19 листопада.

Дрони для ударів по військових об'єктах у глибокому тилу.

Як уточнили в британському уряді, Україна отримає ударні безпілотники, здатні нести важкі бойові частини та знищувати цілі одним влучанням.

Йдеться, зокрема, про можливість ураження підприємств російського військово-промислового комплексу та інших законних військових цілей далеко від лінії бойового зіткнення.

Крім ударних дронів, Велика Британія виготовить і передасть Україні морські, розвідувальні та логістичні безпілотники.

Останні призначені для постачання необхідних вантажів на передову, зокрема крові та холодильного обладнання для зберігання медичних препаратів.

Понад 80% коштів нового пакета планують витратити у Великій Британії, зокрема на замовлення для малого та середнього бізнесу в Уельсі, Північній Ірландії та Шотландії.

Британія вже постачає Україні додаткові ракети для ППО

У британському уряді також повідомили, що після жовтневого візиту президента Володимира Зеленського до Лондона розпочалося постачання додаткових багатоцільових ракет LMM.

Їх використовують, зокрема, для протидії реактивним безпілотникам, якими Росія атакує українські міста та інфраструктуру.

За оцінками британської сторони, завдяки цим поставкам і підтримці інших партнерів Україна нині збиває близько 70% реактивних дронів, тоді як на початку вересня цей показник становив приблизно 30%.

Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем наголосив, що російські удари по енергетичній інфраструктурі не змусять союзників відмовитися від підтримки України.

"Залишаючи мільйони українців без тепла в мороз, Путін не виграє цю війну. Це лише зміцнить нашу рішучість підтримувати Україну", – заявив він.

Британські компанії отримають доступ до українських військових технологій

Окремо британський уряд оголосив, що 12 оборонних компаній Великої Британії отримали доступ до української платформи Avengers AI Labs.

Це стало результатом домовленості між керівниками двох держав, досягнутої в серпні.

Платформа використовує реальні дані з поля бою, зібрані тисячами денних камер та інфрачервоних сенсорів, для навчання моделей штучного інтелекту.

На участь у програмі претендували 92 компанії. За підсумками відбору доступ до даних отримали 12 британських оборонних підприємств.

Про це йдеться в пресрелізі уряду Великої Британії.



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