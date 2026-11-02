Британія перехопилв російське розвідувальне судно біля берегів Шотландії – The Telegraph

0:00 / 0:00

Королівський військово-морський флот Великої Британії перехопив поблизу Зовнішніх Гебридських островів біля узбережжя Шотландії російське розвідувальне судно «Віктор Леонов» класу «Вишня». Судно здійснювало спостереження за військовими кораблями країн НАТО під час масштабних навчань Strike Warrior.

Гелікоптери Merlin Королівського ВМФ, перекинуті на базу Глазго-Прествік, протягом кількох днів здійснювали відстеження російського корабля в районі проведення маневрів. Представники командування британського флоту наголосили на повній готовності до цілодобового захисту територіальних вод.

За даними оборонних відомств, активність військово-морських сил РФ у британських та прилеглих водах протягом останнього року зросла на 25%.

Джерело: The Telegraph.

Чотири китайські дослідницькі судна, які з травня неодноразово помічали поблизу Тайваню, могли збирати дані про міжнародні підводні кабелі зв’язку.

Польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак Іл-20, який перебував над Балтійським морем і становив загрозу для цивільної авіації.

Читай нас у