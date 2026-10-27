Британія планує виділити £15 млн на боротьбу з мізогінією — The Guardian

Уряд Великої Британії планує виділити £15 млн на спеціальний фонд запобігання мізогінії у школах, на робочих місцях та в публічних просторах. Очікується, що канцлер Джон Гілі підтвердить фінансування в бюджеті в середу.

Як повідомляє The Guardian, фонд діятиме по всій країні під керівництвом міністерки у справах жінок і рівності Бріджит Філліпсон. Це перше цільове національне фінансування, спрямоване саме на протидію мізогінії.

На що спрямують кошти

Організації зможуть подавати заявки на фінансування програм наставництва для молоді, навчання працівників і інформаційних кампаній, покликаних підвищити безпеку жінок та дівчат. Уряд також заохочуватиме претендентів залучати співфінансування від бізнесу та благодійників.

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Серед можливих прикладів для загальнонаціональних кампаній видання називає ініціативи Transport for London. Їхні плакати й рекламні матеріали закликали чоловіків втручатися, коли вони стають свідками образливої поведінки, зокрема в межах кампаній Have a Word і Say Maaate to a Mate. Водночас деякі критики вважали, що такі кампанії мало вплинули на головні загрози насильства щодо жінок і дівчат.

Окреме фінансування для шкіл

Філліпсон минулого місяця оголосила про створення робочої групи із запобігання мізогінії. Метою нового фонду є просвіта та протидія повсякденному сексизму — від сексистських образ і домагань до дискримінації на роботі.

Раніше британський уряд також повідомляв про окремий пакет на £20 млн для протидії мізогінним впливам у школах у межах стратегії боротьби з насильством щодо жінок і дівчат. Він передбачає нове фінансування та матеріали для шкіл з питань стосунків, онлайн-мізогінії й дезінформації.

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