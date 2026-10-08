У Великій Британії оголосили про нові санкції проти 38 російських енергетичних компаній, нафтових танкерів тіньового флоту та фінансових мереж, повідомляє The Moscow Times. За заявою британського зовнішньополітичного відомства, обмеження спрямовані проти структур, які, за його твердженням, сприяють фінансуванню воєнних зусиль Росії.

Енергетика і тіньовий флот

Британія запровадила санкції проти двох російських виробників енергії. У Лондоні заявили, що після цього обмеження охоплюють понад 90% загальних нафтовидобувних потужностей Росії.

До санкційного списку також внесли 12 танкерів. Загальна кількість суден тіньового флоту, проти яких Велика Британія запровадила обмеження, перевищила 600.

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Лондон додав до списку ще 17 організацій і фізичних осіб, що постачають до Росії товари високого пріоритету. Серед них є імпортери верстатів та електроніки, важливих для виробництва балістичних ракет і безпілотників. Серед підсанкційних осіб — громадянин Нідерландів Александр Ян Хендрік Таттерсолл, якого пов’язують із турецьким трейдером Redwing Metal, що перебуває під санкціями.

Фінансові мережі

Окремо Британія внесла до санкційного списку п’ять фінансових структур у межах протидії альтернативним платіжним системам і криптовалютним біржам, які використовують для обходу західних санкцій. Одна з цих структур зареєстрована в Канаді, ще три — у Киргизстані.

За даними британського відомства, дві нові підсанкційні платформи безпосередньо сприяли транзакціям тіньової банківської мережі A7. Міністерство фінансів США раніше заявляло, що через субагентів цієї мережі з січня 2025 року до червня 2026 року провели понад 17 млрд доларів глобальних транзакцій.

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