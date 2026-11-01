Британія продовжує відправляти шукачів притулку до Франції — The Guardian

Велика Британія продовжує відправляти літаками до Франції шукачів притулку через кілька тижнів після завершення програми «один в'їзд — один виїзд». Як повідомляє The Guardian, Міністерство внутрішніх справ Великої Британії й надалі утримує під вартою десятки людей, яких планують примусово повернути до Франції.

Угоду в липні 2025 року оголосили президент Франції Еммануель Макрон і колишній прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Вона передбачала повернення до Франції частини людей, які прибули до Британії малими човнами через Ла-Манш, водночас таку саму кількість мігрантів із півночі Франції мали легально допускати до Сполученого Королівства.

Рейси після завершення угоди

Схема завершилася 1 жовтня. Однак цього тижня британські посадовці зафрахтували літак до Франції для групи людей, які, за наявними даними, прибули до країни малими човнами ще до завершення програми. Ще один рейс запланований на 17 листопада. Джерела в британському МВС заявили, що повернення решти людей, охоплених програмою, триває після формального завершення домовленості.

За даними, отриманими через запити про доступ до інформації, з липня до вересня скасували сім із 23 депортаційних рейсів за програмою. Це майже третина всіх таких польотів і більш ніж удвічі перевищує кількість скасованих рейсів до Франції за перші шість місяців 2026 року.

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Повернення до Британії

За інформацією видання, щонайменше семеро шукачів притулку, яких повернули до Франції, після 1 жовтня знову прибули до Великої Британії. The Guardian поспілкувалася із сирійцем та іранцем, яких раніше відправили до Франції, а після повторного прибуття до Британії їхні заяви про надання притулку розглядають у Сполученому Королівстві.

Очільниця організації Medical Justice Емма Ґінн заявила, що в центрах утримання досі перебувають люди, яких готують до примусового повернення. За її словами, утримання під вартою та перспектива повернення до Франції завдають значної шкоди вразливим шукачам притулку.

За словами міністерки внутрішніх справ Шабани Махмуд на засіданні міжпартійного комітету Палати громад, повернення людей до Франції коштувало щонайменше 78 млн фунтів стерлінгів. Видання також зазначає, що частину осіб після повторного прибуття до Британії вдруге відправляли до Франції, що збільшувало витрати.

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