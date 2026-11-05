Британія проведе консультації щодо правил для прокатних електровелосипедів — The Guardian

У Великій Британії Міністерство транспорту планує провести консультації щодо запровадження загальнонаціональних правил для сервісів прокату електровелосипедів. Вони стосуватимуться стандартів паркування, розміру парків прокатних велосипедів і можливих вимог до страхування операторів.

Як повідомляє The Guardian, ініціатива має замінити нинішню систему різних домовленостей між велосипедними компаніями та місцевими радами. В окремих районах велосипеди сервісів Lime, Forest і Voi дозволено залишати лише у спеціально визначених місцях, тоді як в інших правила менш суворі.

Паркування та безпека

Неналежно припарковані електровелосипеди можуть перекривати тротуари, що створює труднощі передусім для користувачів крісел колісних, людей із дитячими візками та осіб із порушеннями зору. Консультації також охоплять антисоціальну та незаконну поведінку під час їзди, зокрема проїзд на червоне світло, користування велосипедами неповнолітніми або людьми у стані сп’яніння.

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Уряд розгляне рекомендації щодо розміру парків прокатних велосипедів у певних районах, аби уникати надмірного скупчення. Також можуть запровадити вимогу до операторів мати страхування, щоб людина, яку збив користувач орендованого електровелосипеда, могла вимагати компенсацію.

Повноваження міст

Серед інших питань — можливість надати місцевим радам і мерам повноваження щодо тарифів на прокат, а також зобов’язати компанії ділитися даними для контролю та транспортного планування. Системи спільного прокату електровелосипедів з’явилися у Великій Британії у 2018 році та особливо швидко поширилися в Лондоні. За однією з оцінок, протягом року до вересня 2025 року ними скористалися понад 2,6 млн британців.

Міністерка транспорту Гайді Александер заявила, що такі сервіси допомагають людям пересуватися містами, підтримують фізичну активність і скорочують викиди, однак мають враховувати потреби громад. У Лондоні паралельно розглядають передання меру Садіку Хану та Transport for London повноважень для уніфікації правил, які нині відрізняються залежно від району міста.

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