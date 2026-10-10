Британія розгорнула в Естонії дрони Nyan дальністю понад 250 км — ERR News

Британський підрозділ, що базується в Тапа в Естонії, розгорнув ударні безпілотні системи Nyan із дальністю польоту понад 250 кілометрів. Це має посилити спроможності союзників завдавати високоточних ударів на великій відстані, повідомляє ERR News з посиланням на Postimees.

Дрони привезли на навчання

Речниця британської армії Мелісса Террі заявила Postimees, що безпілотники Nyan доставили до Естонії під час цьогорічних навчань Spring Storm. За її словами, системи вже використовували під час навчань і тренувань у країні.

Nyan призначені для доповнення наявних засобів вогневої підтримки та розширення можливостей ураження цілей на значній відстані. Террі зазначила, що розгортання цих систем в Естонії також дає змогу інтегрувати їх із системами цілевказання, планування місій і цифрового управління вогнем.

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Характеристики Nyan

Nyan — британський одноразовий реактивний безпілотник, який запускають із пневматичної катапульти. Його виробляє оборонна компанія BAE Systems. Апарат має розмах крил 2,9 метра, максимальну злітну масу понад 75 кілограмів, корисне навантаження менш як 20 кілограмів і максимальну швидкість приблизно 220 км/год.

Для запуску Nyan британська армія використовує дві естонські системи: Ely PL80 і Threod CATA BT. Під час Spring Storm, коли в Естонії перебували підрозділи різних союзних країн, з'явилася можливість перевірити інтеграцію безпілотників у міжнародні операції дивізійного рівня.

У липні Естонія та Велика Британія підписали в Таллінні план дій з оборонної співпраці. Він замінив попередню концепцію бронетанкового підрозділу, що передбачала, зокрема, використання основних бойових танків Challenger 2 і бойових машин піхоти Warrior.

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