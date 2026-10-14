Британія розширює санкційні повноваження щодо ізраїльських поселень — The Guardian

Велика Британія розширює повноваження щодо запровадження санкцій проти осіб і структур, які підтримують незаконну поселенську діяльність Ізраїлю, перешкоджають доставці гуманітарної допомоги або незаконно утримують людей. Як повідомляє The Guardian, новий глобальний санкційний режим передбачає замороження активів, заборону на надання коштів чи економічних ресурсів, заборони на в’їзд і дискваліфікацію директорів компаній.

Нові підстави для обмежень

Відповідний нормативний акт доповнює режим санкцій 2020 року трьома підставами: серйозними порушеннями міжнародного гуманітарного права, перешкоджанням гуманітарній допомозі та серйозними порушеннями права на свободу й особисту недоторканність.

Незаконна поселенська діяльність підпадатиме під санкції як порушення міжнародного гуманітарного права, зокрема положень Женевської конвенції щодо окупації. Заходи можуть застосовувати не лише до безпосередніх виконавців, а й до тих, хто сприяє, підбурює, просуває або підтримує такі дії, фінансує їх, надає товари чи технології, приховує докази або отримує від цього вигоду.

Під дію правил можуть потрапити банки та комерційні структури, оскільки для внесення до санкційного списку достатньо обґрунтованих підстав підозрювати причетність до відповідних дій.

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Термінова процедура та поселення E1

Новий режим має набути чинності в четвер, однак протягом 28 днів його повинні схвалити члени обох палат британського парламенту. Також запроваджується термінова процедура, що дасть міністрам змогу на строк до 112 днів відтворювати санкційні рішення ЄС, США, Канади або Австралії, поки готується окрема британська справа.

Міністр закордонних справ Ед Мілібенд прискорює ухвалення заходів на тлі планів ізраїльського уряду продовжити проєкт поселення E1 на Західному березі річки Йордан, розрахований на 1234 будинки. Багато спостерігачів вважають, що такий проєкт може розірвати територіальну безперервність життєздатної палестинської держави.

Подання заявок на тендер E1 завершується 19 жовтня. Земельне управління Ізраїлю підтвердило, що тендерні пропозиції не відкриватимуть і не розглядатимуть до 19 листопада — після ізраїльських виборів 27 жовтня. Окремо британські посадовці разом із європейськими партнерами працюють над механізмами заборони британської торгівлі з незаконними ізраїльськими поселеннями.

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