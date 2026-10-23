Британія створить ШІ-підрозділ у COBRA для виявлення природних пожеж — The Guardian

Уряд Великої Британії планує створити підрозділ зі штучного інтелекту в системі COBRA, який має допомагати швидше виявляти природні пожежі та боротися з ними. Про це повідомляє The Guardian. Плани створення підрозділу мають представити на першому урядовому саміті щодо протидії природним пожежам у п’ятницю.

Супутниковий моніторинг

Новий підрозділ працюватиме в Національному ситуаційному центрі, який є частиною комплексу брифінгових кімнат COBRA. На саміті очікують представників Google, Airbus і VodafoneThree. Вони мають обговорити, як супутниковий моніторинг та системи раннього попередження можуть допомогти у боротьбі з пожежами.

Цього року Велика Британія пережила найспекотніше літо за весь час спостережень. Тривалі посушливі періоди та екстремальна спека сприяли природним пожежам, через які на мобільні телефони в Англії та Уельсі надсилали екстрені попередження. За оцінкою Метеорологічної служби Великої Британії, кліматична криза зробила таку екстремальну спеку приблизно у 130 разів імовірнішою.

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Спорядження та відновлення торфовищ

Прем’єр-міністр також має оголосити про виділення 45 млн фунтів стерлінгів на спеціалізоване захисне спорядження для пожежників. За даними видання, понад половина з 29 пожежно-рятувальних служб, які відповіли на запити, не мали засобів захисту для роботи на природних пожежах. Звичайні фільтрувальні респіратори не захищають від небезпечних газів, зокрема чадного газу, який міститься у димі від таких пожеж.

Для боротьби з вогнем у важкодоступній місцевості — на вересових пустищах, крутих схилах та інших віддалених ділянках — планують залучати військові літаки й гелікоптери. Влада також розгляне можливість запровадження жорсткіших місцевих обмежень або заборони певних товарів у періоди високого ризику пожеж.

Окремо уряд має спрямувати 25 млн фунтів на відновлення висушених торфовищ в Англії, щоб вони утримували більше води та виконували роль природних протипожежних бар’єрів. Програму грантів для фермерів, які підвищуватимуть стійкість земель до вогню, планують реалізовувати з квітня 2027 року до квітня 2029 року.

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