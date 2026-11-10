Британія створює новий морський альянс для протидії росії – The Guardian

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Велика Британія оголосила про створення нової військово-морської ініціативи за участю десяти країн на тлі зростання активності російського флоту поблизу британських берегів на 41%.

«Нове військово-морське партнерство об'єднає Велику Британію, Нідерланди, країни Балтії та Північної Європи для захисту стратегічно важливих районів Атлантики та підводної інфраструктури», — повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії.

Про це повідомляє видання «Главком» з посиланням на The Guardian та британське оборонне відомство. У рамках ініціативи союзники спільно використовуватимуть бойові кораблі та морські безпілотники, а Лондон додатково виділить £90 млн ($115 млн) на підводні дрони та системи штучного інтелекту для виявлення російських субмарин.

Джерело: видання The Guardian.

Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг у своїй колонці для видання The Telegraph заявив, що збройні сили рф та її потенційних союзників повинні до 2030 року будуть мати спроможності для завдання удару. У зв'язку з цим Сполучене Королівство має трохи більше ніж 1000 днів, щоб разом із партнерами по НАТО підготуватися до ймовірного прямого зіткнення.

Раніше Вес Стрітінг застеріг від умиротворення Владіміра Путіна після того, як головний переговірник Дональда Трампа щодо війни в Україні назвав його гуманістом.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російська армія може напасти на країну-члена НАТО протягом найближчих п'яти років. Це дозволить перевірити альянс на міцність.

Диктатор путін перед зустріччю з американською делегацією у складі спецпосланця США Стіва Віткоффа та зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера заявив, що рф нібито готова воювати з Європою, але не має такого наміру.

У випадку нападу рф на членів НАТО Альянс може завдати превентивного удару по цілям на російській території, про це заявив голова Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер.

Президент України Володимир Зеленський вважає цілком імовірним, що росія може відкрити другий фронт проти іншої європейської держави ще до закінчення війни в Україні.

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