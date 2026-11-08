Британія та країни Північної Європи створюють альянс для протидії Росії

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Велика Британія та країни Північної Європи домовилися посилити військово-морську співпрацю для стримування Росії, зокрема протидії її підводним човнам.

Новий формат співпраці планують розвивати в межах Об’єднаних експедиційних сил (JEF) під керівництвом Великої Британії. Основну увагу приділять Північній Атлантиці, Арктиці та Балтійському морю.

Країни мають перейти від декларацій до практичних спільних дій, посиливши координацію військово-морських, повітряних і сухопутних сил. Серед пріоритетів також захист підводних кабелів зв’язку та важливої морської інфраструктури.

Начальник штабу оборони Великої Британії Річард Найтон заявив, що загроза з боку Росії зростає, а її дії охоплюють диверсії, кібератаки та цілеспрямовані вбивства.

«Це найнебезпечніший період, який я пережив у своєму дорослому житті», — наголосив він.

Джерело: Financial Times

Велика Британія успішно вивела на орбіту військовий супутник Titania, який має розширити можливості Збройних сил зі спостереження за військовою діяльністю на Землі з космосу.

Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг закликав європейські країни з обережністю ставитися до слів Володимира Путіна про те, що Росія не збирається нападати на Європу. Він нагадав, що російська армія вже веде війну на європейському континенті — проти України. Під час зустрічі в Брюсселі Стрітінг також наголосив на необхідності тіснішої співпраці між Британією та ЄС у сфері оборони.

Міністр закордонних справ Великої Британії Ед Мілібенд під час зустрічі глав МЗС країн G20 в американській Атланті звернувся безпосередньо до очільника російського МЗС Сергія Лаврова, заявивши, що Росія є агресором у війні проти України та не зможе перемогти.

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