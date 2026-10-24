Британія та Оман домовилися поглибити оборонну й технологічну співпрацю — Anadolu Agency

Велика Британія та Оман домовилися посилити співпрацю в обороні, торгівлі, інвестиціях, зеленій промисловості й новітніх технологіях під час державного візиту султана Хайсама бін Таріка до Великої Британії. Про це йдеться у спільній заяві сторін, повідомляє Anadolu Agency.

Султан Оману перебував у Великій Британії з триденним державним візитом як гість короля Чарльза III. Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем і Хайсам бін Тарік у середу обговорили на Даунінг-стріт пріоритети двосторонніх відносин, зокрема модернізацію оборонних і безпекових зв'язків, інвестиції у передові галузі та зміцнення зв'язків між інституціями й громадянами.

Оборона й кібербезпека

Країни заявили про намір поглибити військову співпрацю та зв'язки в оборонній промисловості. Одним із ключових елементів партнерства залишиться серія військових навчань Saif Sareea. Сторони привітали підготовку до Saif Sareea IV та домовилися вивчити подальшу взаємодію у розвитку оборонних спроможностей, випробуваннях, експериментах і обміні інформацією з морської безпеки.

Лондон і Маскат також планують розширювати співпрацю у сфері кібербезпеки та національної стійкості.

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Інвестиції та зелені проєкти

У заяві згадано очікувану угоду про вільну торгівлю між Великою Британією та Радою співробітництва арабських держав Перської затоки, яка після підписання й набуття чинності має відкрити додаткові можливості для торгівлі та інвестицій.

Нове суверенне партнерство зі співробітництва і сприяння інвестиціям має підтримувати взаємодію у сферах зеленого зростання, штучного інтелекту, критично важливих корисних копалин, космосу, передових технологій та промислового розвитку. UK Export Finance збільшила ліміт для Оману на 1,6 млрд фунтів стерлінгів — до 7 млрд фунтів — для підтримки британського експорту до султанату.

UK Export Finance та Oman Net Zero Centre також оголосили про посилення співпраці щодо зелених проєктів і декарбонізації. Космічне агентство Великої Британії та Національна космічна програма Оману домовилися обмінюватися досвідом, вивчати можливості співпраці щодо космічних запусків і розвивати комерційні партнерства.

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