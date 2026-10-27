Британія та Польща підписали Варшавський оборонний план — Anadolu Agency

Велика Британія та Польща 27 жовтня у Варшаві підписали Варшавський оборонний план, спрямований на співпрацю двох країн у морській, сухопутній, повітряній, кібернетичній та промисловій сферах. Документ має посилити безпеку й стримування на східному фланзі НАТО, повідомляє Anadolu Agency.

Перший етап нового партнерства

План підписали міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг і його польський колега Владислав Косіняк-Камиш. За даними Міністерства оборони Великої Британії, домовленість започатковує перший етап оборонної співпраці в межах нового Договору про партнерство Великої Британії та Польщі у сфері безпеки й оборони.

Вес Стрітінг заявив, що нова угода вшановує тісну співпрацю між країнами та визначає їхню подальшу спільну роботу над зміцненням Європи в межах сильнішого НАТО.

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Ракети, дрони та безпека Балтики

Серед напрямів співпраці — спільна розробка й виробництво зенітних ракет нового покоління, а також створення технологій безпілотників і засобів протидії дронам. Сторони також планують посилити взаємодію у сфері кібербезпеки.

Крім того, Лондон і Варшава обмінюватимуться досвідом у розвитку фрегатних спроможностей, проводитимуть навчання та координуватимуть оборонну активність у Балтійському морі. Окремо передбачено тіснішу координацію оборонних закупівель для поглиблення співпраці між оборонними промисловостями двох держав.

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