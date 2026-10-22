Британія виділить до £5 млн на протидію контрабанді мігрантів — The Independent

Велика Британія планує виділити до 5 млн фунтів стерлінгів на підтримку державних установ Західних Балкан у протидії незаконній міграції та організованій злочинності у сфері перевезення мігрантів. Про новий пакет допомоги мають оголосити під час саміту в Чорногорії, повідомляє The Independent.

Понад 100 перехоплень

За даними видання, обладнання та навчання, профінансовані Великою Британією, від червня 2026 року допомогли правоохоронцям країн Західних Балкан здійснити понад 100 перехоплень мігрантів. Як зазначає The Independent, ці операції також порушили діяльність кількох злочинних груп.

Міністр у справах Європи лорд Вуд з Анфілда має зустрітися з лідерами Західних Балкан у Чорногорії, щоб обговорити протидію мережам незаконного перевезення людей через регіон. Нове фінансування передбачає навчання та британську експертну підтримку для поліпшення обміну інформацією між країнами регіону, а також протидії трудовій експлуатації мігрантів.

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Спільна оперативна група

До цієї роботи залучена Спільна міграційна оперативна група, яка об'єднує британських фахівців і правоохоронців країн регіону. Група розробляє та проводить операції з виявлення, стримування й припинення незаконної міграції.

Західні Балкани залишаються важливим транзитним маршрутом для перевезення мігрантів. Агентство ЄС з охорони кордонів Frontex торік зафіксувало 12 528 незаконних перетинів на західнобалканському маршруті, тоді як у 2022 році їх було 144 197.

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