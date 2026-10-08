Британія відкрита до участі Німеччини в GCAP — Anadolu Agency

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Берліні заявив, що Лондон відкритий до приєднання Німеччини до Global Combat Air Programme (GCAP). Це програма розробки винищувача нового покоління, у якій уже беруть участь Велика Британія, Італія та Японія, повідомляє Anadolu Agency.

Переговори з партнерами

Бернем сказав, що питання участі Німеччини в GCAP просуватимуть у взаємодії з іншими партнерами програми — Італією та Японією. Він також наголосив на необхідності поглиблювати двосторонню економічну співпрацю Великої Британії та Німеччини, зокрема у сферах економіки й оборони.

GCAP передбачає розробку малопомітного багатоцільового бойового літака шостого покоління. Очікується, що він надійде на озброєння з 2035 року. Інтерес Берліна до попередніх переговорів щодо програми виник після краху спільного авіаційного проєкту Німеччини та Франції.

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Оборона та гібридні загрози

Під час пресконференції Бернем також заявив про співпрацю двох країн у сфері оборони й безпеки, зокрема про нове партнерство з протидії гібридним атакам. За його словами, Велика Британія та Німеччина регулярно стикаються з такими загрозами, включно зі втручанням у демократичні процеси.

Бернем підтвердив намір уряду поглиблювати співпрацю з Європейським Союзом задля економічного зростання та взаємодії у питанні нерегулярної міграції. У Берліні він ратифікував Кенсінгтонський договір — двосторонню угоду, яку торік підписали Мерц і тодішній прем’єр-міністр Кір Стармер. Документ стосується оборонної, міграційної та економічної взаємодії між двома країнами.

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