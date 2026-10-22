Британія відновила виробництво великокаліберної зброї після 20-річної перерви

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У Великій Британії вперше за два десятиліття відновили виробництво великокаліберного озброєння.

Завод компанії Rheinmetall UK у місті Телфорд розпочав виготовлення гарматних стволів для танків.

Підприємство вироблятиме стволи та компоненти для 120-мм і 155-мм артилерійських систем, зокрема для установок RCH 155 та майбутніх артилерійських платформ.

Новий виробничий цех створили за вісім місяців. Проєкт передбачає близько 100 кваліфікованих робочих місць.

Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг заявив, що відновлення виробництва посилить обороноздатність країни та сприятиме економічному зростанню. Британські працівники пройшли навчання на підприємстві Rheinmetall у Німеччині, після чого повернулися до Телфорда для запуску виробництва.

Джерело: уряд Великої Британії.

Уряд Великої Британії схвалив екологічний дозвіл на розробку газового родовища Jackdaw у Північному морі, оператором якого є Shell. Рішення щодо проєкту, який викликав суперечки, було очікуваним.

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