Британія викликала посла Ірану через інцидент біля RAF Fairford — France 24

Міністр закордонних справ Великої Британії Ед Мілібенд викликав посла Ірану Сеєда Алі Мусаві після заяви прем’єр-міністра Енді Бернема про ймовірну причетність Корпусу вартових ісламської революції до інциденту біля авіабази RAF Fairford в Англії. Як повідомляє France 24, Бернем заявив парламенту, що ймовірний план нападу на базу з високою імовірністю координували в Ірані та майже напевно ним керував КВІР.

Тегеран заперечує причетність

Іран відкинув звинувачення. Посол Мусаві, за даними іранської державної агенції IRNA, заявив, що Тегеран не був причетний до цієї справи, та закликав британський уряд надати документи або докази на підтвердження своїх тверджень.

Авіабаза RAF Fairford на південному заході Англії використовувалася американськими бомбардувальниками для ударів по Ірану. Уранці 27 вересня поблизу бази затримали п’ятьох громадян Великої Британії за підозрою в терористичних злочинах і правопорушеннях, пов’язаних із вибухівкою. Американські посадовці повідомили Reuters про підозри щодо плану здійснити атаку безпілотником за участю Ірану. Президент США Дональд Трамп минулого тижня заявив, що загроза, пов’язана з Іраном, стала причиною виведення бомбардувальників із бази.

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Затриманих звільнили під заставу

П’ятьох затриманих згодом звільнили без висунення обвинувачень під поліцейську заставу із суворими умовами. Ще двох чоловіків, серед яких був громадянин Великої Британії та Ірану, також відпустили. Слідчі заявили, що у вилучених мікроавтобусах знайшли бензин, але придатної вибухівки не виявили. Водночас поліція та Бернем вказували на можливу участь іноземної держави.

Міністерка внутрішніх справ Великої Британії Шабана Махмуд заявила парламенту, що за тим, що сталося, ймовірно, стояла відома владі людина, яка перебуває в Ірані. Міністерства закордонних справ майже 30 країн, зокрема США, Канади, Франції та Німеччини, у спільній заяві засудили застосування Іраном насильницьких атак, зокрема смертельних змов, підпалів, саботажу, кібератак та інших гібридних дій.

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