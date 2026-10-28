Британія витратить на обслуговування боргу на £14 млрд більше — The Guardian

У Великій Британії канцлер Джон Гілі під час представлення бюджету заявив, що країна цього року витратить на обслуговування державного боргу на £14 млрд більше. Як повідомляє The Guardian, фіскальна дисципліна є першим пріоритетом Гілі на посаді канцлера.

Глобальна невизначеність

За словами Гілі, бюджет представлено в період глобальної невизначеності та тиску, які впливають і на мешканців країни. Він заявив, що уряд застосовуватиме новий підхід, аби провести Велику Британію крізь глобальні економічні потрясіння та дати людям нову надію на майбутнє країни.

Канцлер також відзначив фіскальну дисципліну Рейчел Рівз, сказавши, що вона ухвалила необхідні складні рішення.

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Війна в Ірані та торгівля

Гілі заявив, що торговельна напруженість стримує зростання світової економіки. Він також пов’язав економічний тиск із війною в Ірані, наголосивши, що Велика Британія не прагнула цього конфлікту.

За його словами, війна спричинила зростання витрат британських родин через вищі ціни на енергію та підвищення процентних ставок. Старший політичний кореспондент The Guardian Пітер Вокер зазначив, що у своєму першому бюджеті Гілі говорив про певний перепочинок у питанні вартості життя та відхід від епохи Кіра Стармера, водночас наголошуючи на глобальній невизначеності й війні в Ірані.

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