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Велика Британія протягом кількох років закуповувала для України вибухівку, яку продавець позиціонував як потужніший аналог C4, однак розслідування Financial Times виявило, що вона могла не містити ключового компонента військового пластиду — RDX.

Контракти на десятки мільйонів фунтів укладали з американською компанією Tripwire South LLC, яку очолює торговець зброєю Райан Морріс.

За даними розслідування, британське Міноборони отримувало паспорти безпеки, в яких зазначалося наявність RDX, хоча власні лабораторні аналізи відомства цього не підтвердили.

Вибухівку EDC-4 постачали для використання в українських ударних дронах. Британські парламентарі заявили, що ситуація могла поставити під загрозу життя українських військових і призвести до марного витрачання коштів платників податків.

Морріс і його компанія заперечують звинувачення, стверджуючи, що продукція містила RDX, відповідала заявленим характеристикам і не спричинила проблем чи скарг.

Джерело: Financial Times

Союзникам необхідно надати Україні більше допомоги на зимовий період, ніж вони вже анонсували. Велика Британія готова обговорити з Києвом додаткові заходи підтримки, які допоможуть країні пережити цю зиму.

Міжнародні союзники мають спланувати та забезпечити військову підтримку України не лише на період прийдешньої зими, а й на весь 2027 рік, аби Сили оборони могли надійно тримати фронт і мати сильну позицію для майбутніх переговорів. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг під час 37-го засідання Контактної групи з питань оборони України у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Велика Британія стала першою країною, яка поширила санкційні обмеження на всі десять найбільших нафтовидобувних компаній Росії. До нового пакета, про який Лондон оголосив у четвер на тлі саміту Європейської політичної спільноти в Дубліні, увійшла компанія «Славнефть», проєкт «Восток Ойл» компанії «Роснефть», великі вугільні підприємства, а також судна так званого «тіньового флоту», що транспортують російську нафту та скраплений природний газ.

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