Британія збереже місію в Єрусалимі з сімома дипломатами — Asharq Al-Awsat

Ізраїль і Велика Британія досягли компромісу щодо подальшої роботи британської дипломатичної місії в Єрусалимі: на об’єкті залишаться семеро дипломатів. Про це повідомляє Asharq Al-Awsat із посиланням на ізраїльське видання Israel Hayom.

Скорочена дипломатична присутність

За даними Israel Hayom, генеральний консул Великої Британії та ще 19 дипломатів залишать Єрусалим. Установа працюватиме під назвою «Місія Великої Британії, Єрусалим» і підпорядковуватиметься безпосередньо британському Міністерству закордонних справ.

Британська сторона минулого четверга заявила, що місія продовжить діяльність у скороченому форматі. Вона й надалі обслуговуватиме палестинців, однак частину консульських послуг надаватимуть через посольство Великої Британії в Йорданії, куди переїхала більшість дипломатів.

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Суперечка через консульство

8 вересня Ізраїль наказав Великій Британії закрити консульство у Східному Єрусалимі протягом 30 днів і вивести дипломатів із міста. Це сталося після того, як Лондон оголосив про заборону торгівлі товарами, виробленими в ізраїльських поселеннях на окупованому Західному березі річки Йордан.

Israel Hayom стверджує, що Велика Британія відмовилася від можливих заходів у відповідь, зокрема вислання ізраїльських дипломатів. За версією видання, британські служби безпеки попередили уряд про ризики подальшої ескалації, оскільки Ізраїль нібито погрожував припинити співпрацю з британською розвідкою.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар повідомив у X про домовленість продовжити діалог між урядами. Він заявив, що відносини двох країн важливі, зокрема через безпекову та розвідувальну співпрацю.

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