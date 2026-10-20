Британія знайшла, як спрямувати заморожені активи Росії на оборону України — The Sunday Times

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Велика Британія разом із низкою європейських держав знову розглядає можливість використання заморожених російських суверенних активів для фінансування оборони України. У Лондоні сподіваються, що зміни в політичному керівництві окремих країн Європи допоможуть подолати попередні розбіжності щодо цього питання.

британський прем'єр-міністр Енді Бернем та міністр закордонних справ Ед Мілібенд підтримують повернення до обговорення механізмів використання російських коштів, заморожених після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Під час панельної дискусії у Варшаві минулого тижня Мілібенд наголосив, що європейським державам доведеться ухвалити низку важливих рішень для подальшої підтримки України. Одним із них має стати питання російських суверенних активів.

«Європі доведеться ухвалити важливі рішення, зокрема й щодо російських суверенних активів… Я думаю, нам потрібно повернутися до цього питання», – заявив очільник британського зовнішньополітичного відомства.

У канцелярії британського прем'єра також підтвердили готовність Лондона працювати з міжнародними партнерами над можливими способами використання заблокованих російських коштів.

«Оскільки російські атаки на Україну продовжують посилюватися, прем'єр-міністр співпрацюватиме з міжнародними партнерами для вивчення низки варіантів, зокрема використання російських суверенних активів для зміцнення української оборони», – повідомили на Даунінг-стріт.

Британська сторона розраховує, що політична ситуація в Європі стала сприятливішою для відновлення переговорів. Зокрема, Угорщина, яка раніше блокувала ініціативи щодо використання російських активів, тепер перебуває під іншим політичним керівництвом.

Крім того, за наявними даними, Швеція, Фінляндія та Німеччина зацікавлені в повторному розгляді можливості спрямування російських коштів на підтримку України.

Європейська комісія тим часом аналізує фінансові потреби української держави та має представити можливі варіанти подальших дій. Окрему увагу європейські посадовці приділяють юридичним і фінансовим ризикам, пов'язаним із використанням російських активів, значна частина яких зберігається в бельгійському депозитарії Euroclear.

Джерело: The Sunday Times

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