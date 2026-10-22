Британські депутати назвали листи Palantir спробою залякати критиків — Anadolu Agency

У Великій Британії депутати, які критикували американську технологічну компанію Palantir, заявили, що отримані від її керівництва листи мали на меті залякати критиків. Про це Anadolu Agency повідомило з посиланням на Novara Media.

Листи депутатам

Колишній лідер Лейбористської партії Джеремі Корбін і депутатка Лейбористської та Кооперативної партії Рейчел Маскелл отримали 3 червня листи від генерального директора Palantir у Великій Британії Луїса Мослі. У них ішлося про парламентські висловлювання депутатів щодо компанії та пропонувалися зустрічі.

Корбін заявив, що не сумнівається в намірі Palantir змусити критиків замовкнути. Він додав, що це не змінить його позиції щодо участі компанії у сфері публічних послуг. Маскелл, яка представляє Йорк-Сентрал, сказала, що листування не вплине на її підхід до Palantir. Компанія має контракти з Національною службою охорони здоров’я Великої Британії, Міністерством оборони та поліцейськими структурами.

Незалежний депутат Шокат Адам також отримав електронний лист від представника Palantir у Великій Британії, відповідального за зв’язки з громадськістю, після критичних дописів у соцмережах про участь компанії в роботі NHS і її завершений контракт із поліцією Лестерширу. Адам закликав керівників Palantir Пітера Тіля, Алекса Карпа та Луїса Мослі пояснити парламенту свої ролі, наголосивши на праві громадськості знати, як програмне забезпечення компанії використовували у публічних службах і збройних силах.

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Позиція компанії та критика

Представник Palantir заявив, що листи були спрямовані на виправлення неточних, за версією компанії, тверджень. Він додав, що Palantir реагуватиме, якщо політики повторюватимуть те, що компанія вважає неправдивою інформацією.

Окремо депутат-лейборист Клайв Льюїс розкритикував лист від старшого віцепрезидента Palantir у Великій Британії Тома Вотсона, колишнього заступника лідера лейбористів. За словами Льюїса, у листі йшлося про те, що компанія відстежує його діяльність, пов’язану з Palantir.

Правозахисні групи також критикували компанію через повідомлення про надання ізраїльським військовим систем на основі штучного інтелекту, зокрема для підтримки цілевказання та аналізу даних, а також критичної інфраструктури даних для операцій у Газі, Лівані та Ірані.

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