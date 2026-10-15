Британські депутати закликали Джонс усунутися від регулювання ADHD-клінік — The Guardian

У Великій Британії четверо депутатів парламенту закликали постійну секретарку Міністерства охорони здоров’я і соціального забезпечення Саманту Джонс самоусунутися від роботи над посиленням регулювання приватних клінік, що проводять оцінювання, діагностику й лікування ADHD та аутизму. Як повідомляє The Guardian, депутати від Лейбористської партії та Ліберальних демократів вважають, що її попередні зв’язки з компанією ADHD360 можуть створювати конфлікт інтересів.

Зв’язки з ADHD360

Джонс призначили постійною секретаркою 22 квітня 2025 року. Коли 16 травня того ж року приватна компанія з надання послуг догляду Keys Group придбала ADHD360 за 22,5 млн фунтів стерлінгів, Джонс була головою ради, директоркою та акціонеркою Keys Group. Вона також працювала операційною партнеркою у G Square Capital — компанії прямих інвестицій, якій належить Keys Group.

На початку червня 2025 року Джонс продала акції Keys Group і залишила посади в цій компанії та G Square Capital, а 16 червня почала роботу в міністерстві. ADHD360 називає себе провідною загальнобританською ADHD-клінікою. За даними бази державних видатків Tussell, від 2020 року Національна служба охорони здоров’я Англії заплатила компанії за послуги понад 26 млн фунтів стерлінгів.

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Заклики депутатів

Депутат-лейборист і член парламентського комітету з питань охорони здоров’я та соціальної допомоги Бен Коулман заявив, що майбутнє регулювання приватних оцінювань ADHD та аутизму має не викликати сумнівів. Він закликав Джонс не долучатися до цієї роботи, щоб уникнути навіть враження конфлікту інтересів.

Раніше Джонс уже самоусунулася від рішення міністерства щодо можливого продовження семирічного контракту NHS із Palantir на 330 млн фунтів стерлінгів. У липні депутати висловлювали занепокоєння її потенційним конфліктом інтересів через роботу в лобістській компанії Carnall Farrar, яка консультувала Palantir.

У Міністерстві охорони здоров’я і соціального забезпечення заявили, що конфлікту інтересів немає: Джонс задекларувала всі інтереси та залишила всі посади у приватному секторі до вступу на посаду постійної секретарки. Союзник Джонс назвав її зв’язок з ADHD360 «дуже слабким» і зазначив, що період одночасного володіння ADHD360 компанією Keys Group та переходу посадовиці до міністерства був нетривалим.

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