Британські компанії оприлюднили 65 попереджень щодо прибутку за квартал — The Guardian

У Великій Британії компанії, чиї акції котируються на лондонському фондовому ринку, оприлюднили 65 попереджень щодо прибутку протягом трьох місяців до кінця вересня. Це найвищий показник за два роки, повідомляє The Guardian з посиланням на аналіз консалтингової компанії EY-Parthenon.

Найчастіше компанії пояснювали попередження змінами державної політики та геополітичною невизначеністю. Зростання витрат було основним чинником у 35% випадків, а 38% попереджень прямо згадували вплив конфлікту на Близькому Сході. За останні 12 місяців щонайменше одне попередження щодо фінансових результатів оприлюднили 17% компаній Великої Британії, акції яких котируються на біржі.

Тиск на житлове будівництво

Найбільше попереджень у липні—вересні надійшло від сектору товарів для дому та житлового будівництва. Шість таких повідомлень оприлюднили забудовники, а їхня загальна кількість від початку 2026 року сягнула 14. Це більше, ніж 10 попереджень у 2008 році, який був піком глобальної фінансової кризи.

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За даними платформи Rightmove, середня запитувана ціна житла в нових оголошеннях у жовтні зросла на 1% — до 371 015 фунтів стерлінгів. Водночас за останні 12 місяців ціни на житло знизилися на 0,1%. У Rightmove також попередили, що зростання ставок за іпотекою може ще більше знизити доступність житла.

Дорожчі іпотечні кредити

Середня ставка за дворічною іпотекою з фіксованою ставкою зросла до 5,55% проти 5,29% місяцем раніше та 4,25% до того, як США та Ізраїль атакували Іран у лютому. За даними The Guardian, це збільшило середній щомісячний платіж за новим кредитом приблизно на 250 фунтів.

Джо Робінсон із EY-Parthenon заявила, що швидкі зміни політики ускладнюють для бізнесу прогнозування, інвестиції та розподіл капіталу. На тлі подорожчання палива й енергії представники бізнесу закликають уряд надати екстрену підтримку.

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