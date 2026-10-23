Британські Typhoon уперше взяли участь у ядерних навчаннях Франції — Channel NewsAsia

Британські винищувачі Typhoon уперше взяли участь у французьких навчаннях із залученням повітряної складової ядерного стримування. Над Середземним морем вони супроводжували французькі Rafale, які в межах навчань Rummy імітували ядерний удар, повідомляє Channel NewsAsia.

Перший спільний епізод

За даними Міністерства збройних сил Франції, французькі літаки вилетіли з авіабази Сен-Дізьє на північному сході країни. У вівторок увечері винищувачі Королівських повітряних сил Великої Британії Typhoon уперше діяли разом із Rafale під час французьких ядерних маневрів.

Міністерка збройних сил Франції Катрін Вотрен заявила, що наявність незалежних ядерних сил не виключає координації. За її словами, ядерна співпраця Парижа та Лондона поглиблюється.

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Співпраця Парижа і Лондона

Франція та Велика Британія у липні 2025 року домовилися посилити взаємодію щодо своїх ядерних арсеналів. У матеріалі це пов'язують зі зростанням загроз для Європи та невизначеністю щодо їхнього союзника — США.

Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг заявив, що Лондон і Париж спільно віддані європейській безпеці та підтриманню стримування. У березні президент Франції Емманюель Макрон повідомив про намір розширити ядерний арсенал країни та запропонував європейським партнерам спільні навчання і можливе короткострокове розміщення французьких засобів, здатних нести ядерну зброю, на їхній території.

Франція витрачає приблизно 5,6 млрд євро на рік на утримання арсеналу з 290 боєприпасів підводного та повітряного базування. Велика Британія, за наведеними в матеріалі даними, має 225 ядерних боєголовок.

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