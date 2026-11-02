Британські вертольоти стежили за російським кораблем біля Шотландії — RMF24

Британські вертольоти Merlin стежили за російським розвідувальним кораблем держави-агресора Росії «Віктор Леонов», який перебував поблизу Зовнішніх Гебридів на захід від Шотландії та моніторив навчання НАТО. Про це з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії повідомляє RMF24.

За даними британського оборонного відомства, корабель перебував у районі архіпелагу з 29 вересня до 8 жовтня. У класифікації НАТО «Віктор Леонов» належить до класу «Вішня». Британське міністерство заявило, що він ретельно моніторив кораблі НАТО, залучені до навчань Strike Warrior.

Навчання НАТО біля Шотландії

У маневрах Strike Warrior брали участь близько 2 тисяч військовослужбовців із шести держав, зокрема Великої Британії, Канади, Німеччини та США. Вертольоти Merlin оперативно перекинули до Шотландії з бази Калдроуз у Корнуоллі.

Капітан Джеймс Голл заявив, що це продемонструвало британським військовим, їхнім противникам і населенню країни спроможність та рішучість цілодобово захищати державу.

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Російські кораблі в Ла-Манші

Британське Міноборони також повідомило про інші операції Royal Navy щодо російських кораблів. У першій половині жовтня есмінець HMS Dauntless і патрульний корабель HMS Tyne вийшли назустріч російському фрегату «Неустрашимый» у протоці Ла-Манш.

У відомстві заявили, що впродовж останніх трьох місяців Росія була змушена використовувати цей військовий корабель для захисту незаконних перевезень. Велика Британія, за оцінкою міністерства, відіграє провідну роль у протидії російському тіньовому флоту.

У середині жовтня HMS Tyne також спостерігав за кораблем «Александр Шабалин», який, за даними міністерства, супроводжував торговельне судно та буксир у Ла-Манші. За урядовими даними, у перші сім місяців року кількість операцій Royal Navy через активність російських військових кораблів у британських водах і поблизу них зросла на чверть порівняно з аналогічним періодом попереднього року.

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