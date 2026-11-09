Британські військові фахівці вирушили за кордон для полювання на хакерів – Independent

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Велика Британія направляє спеціалізовані військові групи до країн Європи та Азії для виявлення та нейтралізації хакерів, які готують кібератаки на британську оборонну інфраструктуру.

Командувач британських Сил кібернетичних та електромагнітних операцій (DCEMF) генерал-майор Майк Фаєрс розповів, що військові намагаються зупиняти кіберзагрози до їхнього початку, діючи з суші, кораблів та літаків, а чутливі місії узгоджують із міністром оборони.

«Раніше ми захищалися на власній території, а тепер діємо за межами наших мереж. Ми намагаємося знаходити противників там, де вони готуються атакувати британські військові системи», — пояснив Фаєрс.

За словами генерал-майора, розвиток штучного інтелекту значно прискорив кібератаки, скоротивши час реагування на вразливості з кількох днів до десятків хвилин.

«Ми бачимо, що штучний інтелект дозволяє використовувати вразливості з небаченою раніше швидкістю. Якщо раніше у нас було кілька днів, то тепер ідеться про десятки хвилин», — заявив він.

Джерело — The Independent.

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