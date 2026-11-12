Британський екстрасенс спрогнозував несподівану війну у 2028 році

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Британський екстрасенс Крейг Гамільтон-Паркер, відомий своїми апокаліптичними прогнозами, заявив, що 2028 рік стане надзвичайним періодом для світу, який принесе масштабні політичні потрясіння та несподівану війну.

«Попереду несподівана війна», — зазначив він у своєму прогнозі, пов'язавши можливий конфлікт із протистоянням за участю Китаю в Тихоокеанському регіоні, та розгортатиметься на тлі великих політичних перетворень.

За словами екстрасенса, такі перспективи також нібито випливають із давніх індійських оракулів Нааді, хоча конкретних деталей щодо подальшого розвитку подій він поки не розкрив.

Про це пише UNILAD.

Міжнародні медіа пригадали відому наукову статтю 1960 року, автори якої за допомогою математичної моделі вирахували дату загибелі людства через критичне зростання кількості населення — п’ятницю, 13 листопада 2026 року.

Чисельність населення Землі перевищує рівень, який планета здатна підтримувати у довгостроковій перспективі, зважаючи на сучасний рівень споживання ресурсів.

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