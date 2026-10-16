Британське Управління з конкуренції та ринків запропонувало надати Microsoft стратегічний ринковий статус у сфері бізнесового програмного забезпечення. Такий крок може відкрити шлях до втручання в практику об’єднання продуктів компанії, зокрема Excel, Teams і ШІ-асистента Copilot, повідомляє Channel NewsAsia.

Перевірка пакетів програм

Регулятор розпочав розслідування у травні, щоб з’ясувати, чи не обмежує конкуренцію об’єднання Microsoft своїх бізнесових програмних продуктів у пакети. За його даними, цими продуктами у Великій Британії щомісяця користуються близько 20 мільйонів людей.

Управління заявило, що Microsoft має сильні позиції у ключових сферах цифрової діяльності, зокрема в операційних системах для персональних комп’ютерів і пакетах програм для продуктивності. На думку регулятора, позиції компанії на ринку бізнесового софту посилюють бар’єри, з якими стикаються клієнти під час переходу до інших постачальників.

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Позиція Microsoft і подальші дії

Представник Microsoft заявив, що компанія не поділяє оцінки регулятора в його попередньому рішенні. За його словами, усі продукти Microsoft, зокрема Copilot, є відкритими та сумісними з іншими сервісами, що дає клієнтам можливість використовувати конкурентні рішення.

Регулятор також аналізує, чи можуть клієнти вільно обирати інструменти штучного інтелекту, чи здатні конкуренти змагатися з Copilot, а також чи не звужує вибір об’єднання продуктів безпеки. Окремо перевіряють вплив ліцензійної практики Microsoft на варіанти розгортання хмарних сервісів клієнтами.

Управління проведе консультації щодо запропонованого статусу та планує ухвалити остаточне рішення до лютого. Якщо пропозицію схвалять, Microsoft стане третьою компанією, на яку поширюватимуться нові британські повноваження щодо цифрових ринків: Google отримала такий статус для онлайн-пошуку й мобільних платформ, а Apple — для мобільних платформ у жовтні 2025 року.

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