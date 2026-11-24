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Британські оборонні компанії, які постачають зброю Україні, посилюють заходи безпеки через загрозу російських диверсій.

Деяким співробітникам навіть видали спеціальні дзеркала на палицях, щоб перевіряти днище автомобілів на наявність вибухових пристроїв.

За даними The Times, керівники оборонних підприємств побоюються замахів, підпалів та інших атак. Деякі з них уже користуються охороною, но змушені змінювати маршрути пересування, а працівникам рекомендують не їздити на роботу одним і тим самим шляхом щодня.

24 листопада представники MI5 та Міністерства оборони Великої Британії під час закритої зустрічі попередили військових підрядників про необхідність посилити захист підприємств.

Компанії посилюють охорону периметрів, встановлюють додаткові камери відеоспостереження, суворіше перевіряють персонал та обмежують доступ до інформації.

Джерело: The Times

Велика Британія протягом кількох років закуповувала для України вибухівку, яку продавець позиціонував як потужніший аналог C4, однак розслідування Financial Times виявило, що вона могла не містити ключового компонента військового пластиду — RDX.

Союзникам необхідно надати Україні більше допомоги на зимовий період, ніж вони вже анонсували. Велика Британія готова обговорити з Києвом додаткові заходи підтримки, які допоможуть країні пережити цю зиму.

Міжнародні союзники мають спланувати та забезпечити військову підтримку України не лише на період прийдешньої зими, а й на весь 2027 рік, аби Сили оборони могли надійно тримати фронт і мати сильну позицію для майбутніх переговорів. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг під час 37-го засідання Контактної групи з питань оборони України у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Велика Британія стала першою країною, яка поширила санкційні обмеження на всі десять найбільших нафтовидобувних компаній Росії. До нового пакета, про який Лондон оголосив у четвер на тлі саміту Європейської політичної спільноти в Дубліні, увійшла компанія «Славнефть», проєкт «Восток Ойл» компанії «Роснефть», великі вугільні підприємства, а також судна так званого «тіньового флоту», що транспортують російську нафту та скраплений природний газ.

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