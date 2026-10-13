Британці знайшли сальмонелу в яйцях українського виробника

0:00 / 0:00

Британське Агентство з харчових стандартів (FSA) та організація Food Standards Scotland закликали не вживати й не продавати партії сирих яєць української компанії Yasensvit Ltd через виявлення в них бактерії сальмонели.

Заражену продукцію можна ідентифікувати за маркуванням 3UA1012066, нанесеним безпосередньо на шкаралупу, незалежно від терміну придатності чи розміру упаковки.

За даними регуляторів, ці яйця реалізовували в закладах громадського харчування та невеликих магазинах Великої Британії, тоді як до великих мереж супермаркетів вони не потрапили. Споживачам рекомендовано безпечно утилізувати продукцію із зазначеним кодом, а закладам торгівлі — негайно вилучити її з обігу. Застереження стосується виключно конкретної маркованої партії та не поширюється на інші товари виробника.

Джерело: Агентство з харчових стандартів (FSA).

Столична кондитерська Namelaka призупинила роботу через спалах сальмонельозу.

В одному з готелів Києва зафіксували спалах гострої кишкової інфекції.

Читай нас у