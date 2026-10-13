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Британці знайшли сальмонелу в яйцях українського виробника

UA NEWS 13 Жовтня 2026 15:37
Британці знайшли сальмонелу в яйцях українського виробника
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Британське Агентство з харчових стандартів (FSA) та організація Food Standards Scotland закликали не вживати й не продавати партії сирих яєць української компанії Yasensvit Ltd через виявлення в них бактерії сальмонели. 

Заражену продукцію можна ідентифікувати за маркуванням 3UA1012066, нанесеним безпосередньо на шкаралупу, незалежно від терміну придатності чи розміру упаковки.

За даними регуляторів, ці яйця реалізовували в закладах громадського харчування та невеликих магазинах Великої Британії, тоді як до великих мереж супермаркетів вони не потрапили. Споживачам рекомендовано безпечно утилізувати продукцію із зазначеним кодом, а закладам торгівлі — негайно вилучити її з обігу. Застереження стосується виключно конкретної маркованої партії та не поширюється на інші товари виробника.

Джерело: Агентство з харчових стандартів (FSA).

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