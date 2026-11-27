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Бруклін Бекхем уперше сам організував святкову вечерю на День подяки для родини своєї дружини Ніколи Пельтц.

27-річний чоловік приготував страви для восьми гостей у своєму будинку в Лос-Анджелесі, а головною стравою стала індичка за особливим рецептом.

Для святкового меню Бруклін закупив сири на $171,75, які планував використати для приготування традиційної американської страви мак-н-чіз. Серед покупок були фонтіна, витриманий чедер та гауда.

Індичку він вирішив замаринувати у пиві Guinness, а потім повільно запікати в духовці. На гарнір готував батат із маршмелоу, який особливо любить Нікола, картоплю та начинку для птиці. Бекхем зізнався, що перед першим самостійним святкуванням трохи нервував, оскільки ще не визначився з рецептом начинки.

Фотографіями готової вечері поділилася Нікола Пельтц у соцмережах. Свято Бруклін провів у колі родини дружини. Його батьки Девід і Вікторія Бекхем, а також брати й сестра на оприлюднених фото не з'явилися. Це відбувається на тлі конфлікту, який триває в родині Бекхемів.

Джерело: Instagram Ніколи Пельтц.

27-річний Бруклін Бекхем, старший син Девіда та Вікторії Бекхемів, продовжує дистанціюватися від своєї знаменитої родини на тлі тривалого конфлікту. Тепер він почав видаляти татуювання, присвячені батькам та братам.

Девід Бекхем став першим британським спортсменом-мільярдером — BBC.

Брукліна Бекхема розкритикували через рекламу на тлі чуток про конфлікт із родиною.

Девід Бекхем поділився новими кадрами зі свого заміського маєтку в Котсуолдсі, показавши домашнє господарство. На відео та фото він продемонстрував курник, сад із трояндами та теплицю на території маєтку.

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