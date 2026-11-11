Буданов зробив інтригуючу заяву після переговорів в Абу-Дабі

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Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив 11 листопада, що деталі переговорів в Абу-Дабі залишатимуться непублічними до досягнення домовленостей. За його словами, визначальним є не перебіг обговорень, а їхній кінцевий результат.

«Питання, які піднімаються під час перемовин, – це питання перемовин. Важливий тільки результат. Коли ми його досягнемо, про це буде публічно оголошено», – заявив Буданов.

Переговори за участю України, США та Росії тривали 10-11 листопада в Абу-Дабі. Українську делегацію представляли Кирило Буданов, Рустем Умєров, Давид Арахамія, Сергій Кислиця та Вадим Скібіцький.

Нагадаємо, Арахамія припустив мир між Україною та РФ до кінця 2026 року.

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Раніше в Абу-Дабі пройшов другий день переговорів України, США та Росії щодо завершення війни: головні підсумки.

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