Букеле розглядає умовне звільнення половини ув’язнених за допомогу бандам — The Rio Times

Президент Сальвадору Найїб Букеле заявив, що уряд розглядає можливість умовного дострокового звільнення приблизно половини ув’язнених за допомогу бандам. За його словами, звільнені перебуватимуть під наглядом і муситимуть виконувати визначені умови.

Як повідомляє The Rio Times, Букеле оголосив про це 13 жовтня під час пресконференції в президентському палаці в Сан-Сальвадорі. Він заявив, що влада оцінює справи великої кількості людей, які, за його словами, винні та заслуговують на ув’язнення, однак для багатьох із них можуть зробити виняток з огляду на «особливі умови», у яких перебувала країна. Строків реалізації такого плану він не назвав.

Кого можуть звільнити

Букеле розділив членів банд і людей, які допомагали їм під примусом у районах, контрольованих угрупованнями. Як приклад він навів молодих людей, які попереджали банди про наближення поліції. Водночас він зазначив, що причетність до тяжких злочинів, зокрема допомога в приховуванні тіла вбитої людини, має оцінюватися інакше.

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За словами президента, держава визначила критерії залежно від ступеня співпраці з бандами. Водночас він не уточнив, який саме орган застосовуватиме ці критерії та ухвалюватиме остаточні рішення в кожній справі.

Надзвичайний стан і правові заперечення

Надзвичайний стан для боротьби з бандами в Сальвадорі діє з 27 березня 2022 року та продовжується щомісяця. За даними уряду, за цей час у межах надзвичайного режиму затримали понад 93 162 осіб. Правозахисні організації повідомляють про понад 500 смертей затриманих під вартою та більш як 6 500 скарг, переважно щодо свавільних арештів.

Юристка правозахисної організації Unidehc Іванія Крус заявила, що президент не може самостійно звільняти людей. За даними El Faro, сальвадорське законодавство передбачає, що звільнення затриманого може санкціонувати лише суддя. Букеле також сказав, що хотів би скасувати надзвичайний стан у майбутньому, але конкретних строків не назвав.

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