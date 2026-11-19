Президент Сальвадору Найїб Букеле заявив, що на стадіоні Сильвіо Катора в Порт-о-Пренсі, столиці Гаїті, виявили людські черепи. Стадіон спільно взяли під контроль сальвадорські та гаїтянські сили. За Interia Sport, раніше об’єкт перебував під контролем озброєних угруповань.

Операція на стадіоні

Стадіон Сильвіо Катора, який фактично є національною спортивною ареною Гаїті, відкрили 1953 року. Його назвали на честь гаїтянського легкоатлета Сильвіо Катора — срібного призера Олімпіади 1928 року. У 2024 році арену захопили угруповання, після чого проводити там футбольні матчі стало неможливо.

За словами Букеле, на території стадіону планують облаштувати оперативну базу для подальших дій проти угруповань. Президент Сальвадору припустив, що знайдені черепи можуть свідчити про вбивства або приховування тіл жертв. Джерело не повідомляє про встановлення особи цих людей.

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Сальвадорські військові на Гаїті

Як пише видання, у жовтні після обстрілу автомобіля в Порт-о-Пренсі зникли четверо сальвадорських авіатехніків, які займалися медичною евакуацією в межах операції з протидії угрупованням. Після цього Сальвадор направив на Гаїті регулярні війська. BBC, на яке посилається Interia Sport, повідомляло про приблизно 2 тисячі військовослужбовців.

У першій половині листопада Букеле також заявляв про знищення головної бази угруповання 400 Mawozo, де жив його лідер на прізвисько Ланмо Сан Жу. Сальвадорські сили діють за згодою гаїтянської влади та за підтримки місцевих військових і поліції.

Через втрату стадіону футбольна збірна Гаїті проводила домашні матчі за межами країни, зокрема на Кюрасао та Ямайці. Команда виборола другий у своїй історії вихід на чемпіонат світу — уперше за пів століття.

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