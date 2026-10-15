У Німеччині Бундестаг обговорив ініціативи опозиційних Лівої партії та Зелених щодо визнання юридичної відповідальності країни за злочини Німецької імперії проти народів овагереро й нама на території сучасної Намібії. Після 30-хвилинних дебатів обидві пропозиції передали на подальший розгляд до комітету із закордонних справ, повідомляє Anadolu Agency.

Вимоги опозиційних партій

Ліва партія закликала уряд Німеччини офіційно визнати повну історичну та юридичну відповідальність за міжнародним правом за злочини, скоєні Німецькою імперією. Вона також вимагала негайно виплатити всеосяжні репарації безпосередньо нащадкам людей, яких убили або переслідували.

Зелені запропонували, щоб Федеративна Республіка Німеччина офіційно попросила вибачення у Намібії та нащадків жертв. Їхня ініціатива також передбачає повернення культурних артефактів і людських останків, що зберігаються у німецьких колекціях.

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Дебати в парламенті

Під час дебатів депутати Лівої партії повернулися спинами до представника ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» Рональда Глезера, коли той виступав у парламенті. Інший депутат AfD Олександр Вольф розкритикував ці пропозиції, заявивши, що вони відображають, на його думку, німецьку самоненависть ліво-зелених ідеологів, а не справжню турботу про Намібію.

Німеччина керувала територією сучасної Намібії як колонією у 1884–1915 роках. У 1904–1908 роках німецькі колоніальні сили здійснили кампанію масового насильства проти овагереро й нама. За оцінками, близько 100 тисяч людей були вбиті, померли від спраги або загинули в таборах утримання; історики широко вважають ці події першим геноцидом XX століття.

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