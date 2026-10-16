Бундестаг схвалив внески по 10 євро на пенсійні заощадження дітей — Interia

У Німеччині Бундестаг схвалив закон про програму «Пенсія на старті» (Frühstartrente), яка передбачає щомісячні державні внески по 10 євро на майбутні пенсійні заощадження дітей. Як повідомляє Interia, закон має набути чинності у січні 2027 року за умови його схвалення Бундесратом.

Хто зможе отримувати внески

Закон передбачає охоплення дітей, народжених із 2020 року. Держава перераховуватиме по 10 євро на місяць із часу, коли дитині виповниться шість років, до досягнення нею 18-річчя.

Із 2027 року до програми щороку долучатимуть дітей, яким у відповідному календарному році виповнюватиметься шість років. За інформацією джерела, діти, яким уже сім років або більше, виплат не отримають.

Батьки зможуть обрати рахунок для надходження коштів. Якщо цього не зроблять, внески спрямовуватимуть до колективної інвестиції під управлінням Бундесбанку. Батьки, бабусі й дідусі також зможуть робити добровільні внески — до 6840 євро на рік.

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Інвестиції та ризики

До повноліття за укладення договору та обслуговування заощаджень не стягуватимуть плати. Кошти дозволять інвестувати лише в широко диверсифіковані глобальні акції або фонди акцій. Після досягнення повноліття заощадження перейдуть до приватної пенсійної програми з податковими пільгами.

За даними Міністерства фінансів, кошти загалом не можна буде зняти до 65 років. Відомство оцінює, що державні внески до 18-річчя дадуть змогу накопичити близько 2200 євро. Якщо ці гроші залишатимуться інвестованими без додаткових внесків, до 65 років їхня вартість може зрости приблизно до 53 тисяч євро.

За розрахунками міністерства, за додаткового внеску батьків у 10 євро щомісяця капітал може сягнути близько 107 тисяч євро, а за внеску 50 євро — до 320 тисяч євро. Ці приклади ґрунтуються на припущенні про середню річну дохідність 7%. Міністерство застерегло, що фактичні прибутки можуть бути як вищими, так і нижчими, а держава не компенсуватиме збитків у разі несприятливої ситуації на фінансових ринках.

Початкові витрати бюджету на програму оцінюють приблизно у 198 млн євро на рік, а до 2030 року вони можуть зрости до 411 млн євро. Критики ініціативи вказують, що найбільше виграють діти з родин, які можуть робити додаткові внески.

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