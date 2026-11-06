Бундесвер очолить генерал Крістіан Фройдінг, який координував військову допомогу Україні

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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вирішив призначити генерал-лейтенанта Крістіана Фройдінга новим генеральним інспектором Бундесверу. Нинішній командувач сухопутних військ обійме посаду в лютому 2027 року.



«Бундесвер активно зростає. Він міцно закріплений у суспільстві та бере на себе більше відповідальності в межах НАТО. Для цього йому потрібна сильна, розумна й переконлива керівна особистість на чолі. Генерал-лейтенант Фройдінг має всі необхідні якості, щоб бути взірцем для наших військовослужбовців і вести їх у нову епоху, в якій ми повинні захищати себе краще, ніж у попередні десятиліття», — заявив Пісторіус.

У лютому 2027 року Фройдінг змінить на посаді генерала Карстена Броєра та стане найвищим за посадою військовослужбовцем Бундесверу. Самого Броєра у вересні було обрано новим головою Військового комітету НАТО.

Пісторіус окремо наголосив на досвіді Фройдінга, здобутому під час координації німецької військової допомоги Україні та вивчення сучасних бойових дій.

«Як керівник спеціального штабу з питань України Фройдінг аналізував стрімкий технологічний розвиток у війні Путіна проти України та робив із цього висновки для обороноздатності Бундесверу. Як командувач сухопутних військ він за дуже короткий час визначив і реалізував правильні заходи. Наприклад, він забезпечив створення першого полку безпілотників у сухопутних військах, формування якого триває», — зазначив міністр.

Як повідомлялося, після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 році Фройдінг очолив спеціальний штаб з питань України в Міністерстві оборони Німеччини, який координував німецьку військову підтримку України.

У жовтні 2025 року Пісторіус призначив Фройдінга командувачем сухопутних військ Бундесверу.

Про це повідомляє сайт Міністерства оборони ФРН.

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