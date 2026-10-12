Бурхан доручив розслідувати повідомлення про загибель 72 старателів — Anadolu Agency

Голова Перехідної суверенної ради Судану Абдель Фаттах аль-Бурхан 12 жовтня доручив провести розслідування повідомлень про загибель 72 старателів поблизу кордону з Єгиптом. Про це повідомляє Anadolu Agency. Інцидент, про який ідеться, стався 10 жовтня в районі Північний аль-Ваді на території Судану.

До комісії залучать прокуратуру

У заяві Суверенної ради зазначили, що до складу слідчої комісії увійдуть представники органів прокуратури, а також судових і силових структур. Комісія має з’ясувати обставини інциденту та подати звіт про результати роботи. Терміни завершення розслідування не оголошували.

Аль-Бурхан заявив, що захист життя, безпеки та гідності громадян Судану є фундаментальним обов’язком держави. Він також наголосив на необхідності серйозно поставитися до інциденту, встановити факти та забезпечити захист і повагу до кордонів. За його словами, керівництва Судану й Єгипту підтримують контакти, щоб з’ясувати обставини події та оприлюднити факти.

Повідомлення про авіаудар

11 жовтня незалежна група юристів Emergency Lawyers заявила, що кількість загиблих унаслідок авіаудару в районі Північний аль-Ваді зросла до 72 старателів. Організація висловила підозру, що удар могли завдати єгипетські літаки. Каїр не надав негайного коментаря щодо цього повідомлення.

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За кілька годин до заяви Emergency Lawyers мережа Sudan Doctors Network повідомила про 13 загиблих і 28 поранених унаслідок повітряного бомбардування поблизу єгипетського кордону.

У секторі кустарного видобутку золота в Судані працюють понад 2 млн людей, а на нього припадає близько 80% виробництва золота в країні. Судан значною мірою залежить від золота як джерела іноземної валюти після втрати трьох чвертей нафтових доходів унаслідок відокремлення Південного Судану в липні 2011 року.

Із квітня 2023 року в Судані триває війна між армією та воєнізованими Силами швидкої підтримки. За оцінками ООН та міжнародних організацій, конфлікт забрав десятки тисяч життів і змусив близько 13 млн людей залишити свої домівки.

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