Casas Bahia погодила виплати 4 300 звільненим працівникам — The Rio Times

У Бразилії роздрібна мережа побутової техніки та меблів Casas Bahia уклала угоду з профспілками й прокуратурою праці щодо приблизно 4 300 працівників, яких звільнили в серпні. Кожен із них має отримати компенсацію у 7 500 бразильських реалів, окрім невиплаченої зарплати, виплат за попередження про звільнення та інших належних сум, повідомляє The Rio Times.

Умови домовленості

Угоду 15 жовтня уклали в Центрі примирення трудової юстиції в Бразиліа за участю Ministério Público do Trabalho — прокуратури праці Бразилії. За даними відомства, працівникам також виплатять зарплату за 17, 18 і 19 серпня, компенсацію у розмірі 40% від накопиченого балансу у фонді FGTS, а також належні відпускні, 13-ту зарплату, комісійні та премії.

Профспілкова конфедерація CNTC заявила, що компенсація у 7 500 реалів виплачуватиметься без податкових і соціальних відрахувань. Для працівників, які мають особливий трудовий захист, зокрема вагітних, передбачені окремі компенсації.

Звільнення та майбутні скорочення

Casas Bahia звільнила працівників у період із 13 до 16 серпня, приблизно в час подання компанією заяви про судову реструктуризацію. Прокуратура праці стверджує, що до звільнення роботодавець не провів переговорів із профспілками. 18 серпня трудовий суд скасував звільнення, однак компанія заявила, що не має можливості поновити людей на роботі.

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Домовленість завершує судову справу без повернення працівників на посади. Угода скасовує серпневі звільнення, а датою для розрахунку належних виплат визначили 19 серпня.

Надалі Casas Bahia повинна щонайменше за 72 години письмово повідомляти профспілки про будь-яке колективне звільнення, зазначаючи його причини, кількість працівників і терміни. За порушення цієї вимоги передбачений штраф у 1 000 реалів за кожного працівника, але не більш як 1 млн реалів.

Частину коштів на компенсації та виплати мають виділити в межах судової реструктуризації компанії після дозволу суду. Конкретну дату виплат не оприлюднили.

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