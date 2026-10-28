CBS News: помилування Трампа позбавили жертв $119 млн — Interia

У США помилування, надані президентом Дональдом Трампом засудженим за фінансові злочини, позбавили потерпілих щонайменше 119 млн доларів компенсацій. Про це йдеться в розслідуванні CBS News, про яке повідомляє Interia.

Аналіз понад 160 рішень

CBS News проаналізував понад 160 рішень про застосування актів помилування, ухвалених після інавгурації Трампа у січні 2025 року. За висновками телеканалу, близько 70% цих рішень були ухвалені в обхід традиційного офіційного порядку розгляду. Якщо включити осіб, засуджених за напад на Капітолій 6 січня 2021 року, яких Трамп масово помилував невдовзі після вступу на посаду, частка таких випадків зростає до 92%.

Як стверджує CBS News, у Білому домі діє група юристів і лобістів, які мають доступ до президента та домагаються помилувань для своїх клієнтів, засуджених, зокрема, за шахрайство, розтрати та створення фінансових пірамід. Телеканал повідомив, що щонайменше у 18 помилуваних осіб виявив прямі зв’язки з Білим домом — через лобістів або адвокатів, а також пожертви від засуджених чи членів їхніх родин на передвиборчу кампанію Трампа.

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Справа Карлоса Вотсона

Одним із прикладів CBS News називає журналіста Карлоса Вотсона, який у 2017 році збирав кошти для медіастартапу OZY Media. За даними розслідування, він залучив 37 млн доларів, а у 2024 році суд визнав його винним у шахрайстві. Вотсона засудили до 10 років ув’язнення та зобов’язали повернути вкладені інвесторами кошти.

За даними Interia, у березні 2025 року Трамп скасував для Вотсона обов’язок відшкодувати інвесторам збитки та замінив десятирічний строк ув’язнення на вже відбутий ним час під вартою під час розслідування. CBS News оцінює, що через акти помилування засуджені за фінансові злочини уникнули виплат на понад 1,1 млрд доларів. Ця сума включає не лише компенсації потерпілим, а й платежі до федерального Фонду жертв злочинів та штрафи, накладені фіскальними органами.

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