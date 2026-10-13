CBS: отари поселенців охопили близько 20% Західного берега — Jerusalem Post

На Західному березі Йордану екстремістські поселенці використовують отари та випас овець, намагаючись витісняти палестинців із місць їхнього проживання, ідеться в розслідуванні програми 60 Minutes телеканалу CBS News. Як повідомляє Jerusalem Post, за даними CBS, отари поселенців «взяли під контроль» близько 20% Західного берега.

Кореспондентка CBS Леслі Шталь заявила, що через насильство з боку поселенців і розширення випасу було переміщено або фактично зникло понад 100 палестинських громад. Місцевий палестинський мер сказав телеканалу, що поселенці захоплюють землю за допомогою овець. Палестинський учитель розповів, що тварин заводять на подвір’я, де вони поїдають дерева біля будинків.

Випас як спосіб окреслити межі

Один зі співзасновників ферми Мордехай Мінстер пояснив CBS, що випас худоби, на його думку, дає змогу окреслювати межі території: там, де пасеться його отара, інші не мають випасати тварин, саджати рослини чи будувати. Він визнав, що частина ферм застосовувала насильство щодо палестинських сіл, однак заявив, що це не змінює, на його погляд, права поселенців на землю.

Мінстер також говорив про групу молодих радикальних поселенців Hilltop Youth, або Молодь пагорбів. За його словами, її учасникам переважно від 15 до 25 років, а деякі працюють із худобою або на будівництві. Він не погодився називати напади на палестинських фермерів тероризмом, хоча визнав, що окремі молоді люди можуть поводитися агресивно.

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Сутичка біля будинку Фараджів

Члени палестинської родини Фараджів із села Джанната розповіли CBS, що молоді поселенці перешкоджають їм дістатися будинку та, за їхніми твердженнями, нападають на них із палицями, камінням, сльозогінним газом і зброєю. Під час зйомок біля спірного будинку один із поселенців двічі вдарив головою Хассана Фараджа, показав телеканал.

На місці також були активісти групи Bnei Avraham, або Сини Авраама, які намагаються супроводжувати палестинців і запобігати нападам. За версією CBS, військові ЦАХАЛу вивели двох активістів, яких оточили поселенці, та наказали всім залишити місце. Шталь зазначила, що палестинській родині не дозволили пройти до будинку, тоді як представникам Hilltop Youth дозволили повернутися туди.

CBS також повідомив, що уряд Ізраїлю вклав десятки мільйонів доларів у розширення вівчарських ферм, їх озброєння та придбання американських позашляховиків. Активіст Рої з групи Сини Авраама назвав те, що відбувається, не лише насильством поселенців, а й насильством держави.

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