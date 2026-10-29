CGT прогнозує скорочення роботи портів Франції на 95% 30 жовтня — The Rio Times

У Франції 30 жовтня має відбутися 24-годинний страйк докерів у портах Гавр, Руан, Дюнкерк, Кале та Марсель-Фос. Федерація портовиків CGT заявила, що через акцію портова діяльність у цих містах може скоротитися на 95%, повідомляє The Rio Times.

Причини страйку

Страйк є частиною заклику європейських профспілок портовиків проти війни та озброєння портів. До вимог також додалися питання оплати праці й запланованого скорочення бюджетних витрат.

21 жовтня прем’єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню зустрівся з лідерами профспілок у Матіньйоні. Переговори тривали близько двох з половиною годин. Очільниця CGT Софі Біне заявила, що уряд не запропонував жодних заходів і не визнав вимог профспілок.

Профспілки виступають проти програми заощаджень обсягом близько 54 млрд євро, яку Лекорню оголосив 17 вересня для бюджету на 2027 рік. За даними видання, протести почалися зі скарг студентів на кадрове забезпечення навчальних закладів, а згодом охопили вимоги щодо зарплат, вартості життя та пенсій.

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Наступні акції

31 жовтня групи руху «жовтих жилетів» закликали до мітингів біля мерій і Національних зборів. В окремих місцях до них можуть долучитися освітні профспілки, зокрема SUD Éducation.

На 5 листопада п’ять профспілкових конфедерацій — CFDT, CGT, FO, Unsa та FSU — підтримали загальнонаціональний день протестів. Акція буде присвячена питанням зарплат, пенсій, державних послуг і бюджету.

Під час попередньої акції 24 жовтня Міністерство внутрішніх справ Франції нарахувало 410 тисяч протестувальників по країні, зокрема 110 тисяч у Парижі. CGT оцінила кількість учасників майже у 800 тисяч. Поліція повідомила про 1314 затримань, а міністерство — про 53 поранених правоохоронців.

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