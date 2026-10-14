В Австралії казначей Джим Чалмерс заперечив, що прем’єр-міністр Ентоні Албанезе обійшов його у питанні запланованого припинення приймання платежів кредитними картками Податковим управлінням Австралії (ATO). Минулого тижня Чалмерс оголосив про нове фінансування ATO, що дозволить продовжити приймання таких платежів до завершення фінансового року, повідомляє The Guardian.

Позиція Чалмерса

Чалмерс заявив, що обговорював це питання з Албанезе ще минулої середи. За його словами, прем’єр вважав необхідним забезпечити триваліший перехідний період, аби ATO мала час належно врегулювати ситуацію, і він поділяв цю позицію.

Албанезе зі свого боку розповів, що вранці минулого четверга отримав повідомлення від очільника Австралійської торгово-промислової палати Ендрю Маккеллара, а вже в п’ятницю було оголошено про рішення. Чалмерс сказав, що також був залучений до контактів із палатою та разом із заступником казначея Деніелом Муліно представив пропозицію міністерським колегам.

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Платежі до ATO

На початку жовтня податковий комісар Роб Геферен повідомив, що з 1 грудня ATO припинить приймати кредитні картки для сплати податкових рахунків. Це рішення було ухвалене після оголошеної Резервним банком Австралії заборони на доплати за карткові платежі.

За словами Геферена, подальше приймання карток коштувало б ATO майже 200 млн австралійських доларів на рік, оскільки закон не дозволяє перекладати ці витрати на користувачів карток. Деякі підприємці, передусім представники малого бізнесу, використовують кредитні картки для управління грошовими потоками. За оцінками, так сплачують податки близько 5% малих підприємств.

Тіньовий казначей Тім Вілсон заявив, що втручання Албанезе нібито стало черговим прикладом того, як прем’єр перебирає на себе повноваження Чалмерса. Водночас ATO є незалежним органом, і уряд не може давати податковому комісару вказівки щодо його рішень.

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