Чарльз III похвалив Оман за зусилля зберегти Ормузьку протоку відкритою — The National

Король Великої Британії Чарльз III на державному банкеті у Віндзорському замку відзначив зусилля Оману зі збереження відкритого судноплавства через Ормузьку протоку. Під час першого дня триденного державного візиту султана Оману Хайсама бін Таріка монарх назвав ці зусилля важливими для міжнародної спільноти, зокрема для найуразливіших людей, яких торкнувся конфлікт у регіоні.

Як повідомляє The National, Чарльз III частково виголосив промову арабською мовою. Він заявив, що визнає тривалу роль Оману як надійного посередника для всіх сторін у період, коли конфлікт болісно повернувся до регіону. Король також високо оцінив політику «конструктивного нейтралітету» Оману в Перській затоці.

Церемонія у Віндзорі

Султан Хайсам прибув до Віндзорського замку в кінному екіпажі та провів час із представниками британської королівської родини. Він вручив Чарльзу III орден Аль Саїда, який король згодом одягнув на державний банкет для 160 гостей.

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Чарльз III назвав Оман одним із найдавніших союзників і найближчих друзів Великої Британії. Він також згадав спільну опіку принца Вільяма та спадкоємного принца Оману Тейязіна бін Хайсама над експедицією Jewel of Arabia, яка торік повторила прибережний маршрут британського дослідника Бертрама Томаса 1928 року.

Інвестиції та безпекова співпраця

Під час візиту оманські та британські посадовці мають підписати низку домовленостей, зокрема щодо участі у проєкті дата-центру в Салалі вартістю $1 млрд. За заявою канцелярії британського прем’єр-міністра, країни планують посилити взаємодію у сферах безпеки, оборони та торгівлі.

Зміцнення Партнерства суверенних інвестицій Великої Британії та Оману має збільшити інвестиції у відновлювану енергетику, технології, критично важливі мінерали, космічну галузь, охорону здоров’я та фінансові послуги. Британська агенція експортного фінансування також має збільшити можливості фінансування британського експорту до Оману до £7 млрд. Також очікується підписання угоди про морську співпрацю, яка передбачатиме посилений обмін інформацією з Оманським центром морської безпеки.

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