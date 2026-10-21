Чарльз, Камілла та Вільям відвідають Аберфан у 60-ті роковини трагедії — TimesLIVE

Король Чарльз, королева Камілла та спадкоємець престолу принц Вільям у середу відвідають Аберфан у Південному Вельсі, Велика Британія, у 60-ті роковини катастрофи 1966 року, внаслідок якої загинули 144 людини. Вони покладуть вінки в меморіальному саду та зустрінуться з людьми, які вижили, і батьками загиблих, повідомляє TimesLIVE.

Трагедія 1966 року

Після кількох днів сильних дощів у 1966 році в Аберфані обвалився вугільний відвал, що спричинило зсув. Він накрив сільську школу та прилеглі будинки. Серед 144 загиблих було 116 дітей, більшість із яких мали від семи до десяти років.

Покійна королева Єлизавета II приїхала до села через вісім днів після трагедії та зустрілася з батьками загиблих дітей. Надалі вона ще кілька разів поверталася до Аберфана. На 50-ті роковини катастрофи Єлизавета II згадувала, що дівчинка подарувала їй букетик із написом від дітей Аберфана, що залишилися.

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Вшанування пам’яті

У громадському центрі Аберфана виступить Джефф Едвардс, який пережив зсув у віці восьми років. Упродовж років він добре знав Єлизавету II, яка називала його хлопчиком зі світлим волоссям.

Король також виголосить промову. Після цього Чарльз, Камілла та Вільям поїдуть до нової школи села, де відкриють пам’ятну скульптуру. Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем у річницю трагедії заявив, що його думки з жителями Аберфана.

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