У Польщі віцеголова партії «Право і справедливість» (PiS) Пшемислав Чарнек заявив, що конкретні переговори щодо формування широкого виборчого списку об’єднаних правих сил можуть початися навесні наступного року. PiS уже готується до укладання списків кандидатів на парламентські вибори 2027 року, повідомляє Interia.

Критерії для кандидатів

За словами Чарнека, пріоритет у виборчих списках матимуть депутати, які активно працюють на місцях і виявляють активність у соціальних мережах. Він пояснив, що такий підхід має заохотити парламентарів до інтенсивнішої роботи.

Політик також зазначив, що PiS має чимало представників місцевого самоврядування, які завершують каденції та розглядають можливість змінити свою політичну діяльність. Він назвав їх людьми, які досягли значних успіхів у містах і гмінах.

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Можлива співпраця з Rozwój Plus

Чарнек назвав необхідним створення великого списку Об’єднаних правих сил. Він не виключив, що до нього можуть увійти політики Rozwój Plus колишнього прем’єр-міністра Матеуша Моравецького. Віцеголова PiS заявив, що його партія відкрита до такої співпраці.

На думку Чарнека, самостійна участь у виборах із підтримкою на рівні 3–5% може означати не лише втрату шансу здобути мандати для Rozwój Plus, а й втрату мандата для правиці. За його словами, наразі політики зосереджені на роботі на місцях, а до конкретного узгодження спільного списку можуть перейти навесні.

Згідно з наведеним Interia останнім опитуванням CBOS, «Громадянська коаліція» має 28,6% підтримки, PiS — 18,2%, а «Конфедерація» — 12,8%. «Конфедерація Польської Корони» Гжегожа Брауна отримала 7,3%, тоді як інші партії не подолали б п’ятивідсотковий виборчий бар’єр.

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