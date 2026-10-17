Частина фермерів Небраски втратила довіру до президента Трампа — ABC News Australia

У штаті Небраска частина фермерів, які раніше підтримували Дональда Трампа, заявляє про розчарування в президенті та Республіканській партії напередодні проміжних виборів у США 3 листопада. Один із них — фермер у четвертому поколінні Скотт Томсен із містечка Кеннард, який тричі голосував за Трампа, але тепер каже, що не підтримає його знову, повідомляє ABC News.

Томсен вирощує кукурудзу, люцерну та сою, а також утримує велику рогату худобу. За його словами, ціни на дизельне пальне й добрива за президентства Трампа зросли на 40%, а частина обладнання стала втричі дорожчою. Він також пов'язує додаткові витрати з війною в Ірані, через яку фактично закрилася Ормузька протока — важливий світовий маршрут постачання пального та інших товарів.

Ризики для республіканців

Республіканці мають більшість у Сенаті США у співвідношенні 53 до 47 місць і зосереджують кампанію на її збереженні. Водночас у Небрасці, де Трамп переміг на виборах 2024 року з перевагою понад 20 відсоткових пунктів, сенатор-республіканець Піт Рікеттс веде несподівано конкурентну кампанію.

Політолог Університету Гранд-В'ю Браян Маккуайд вважає, що результат значною мірою залежатиме від того, яка партія зможе мобілізувати свій електорат. За даними Pew Research Center, на виборах 2024 року Трампа підтримали майже сім із десяти сільських виборців. Водночас опитування AP-KFF засвідчило, що 57% сільських жителів не схвалюють його підхід до економіки, а опитування Reuters/Ipsos зафіксувало зниження рейтингу схвалення президента серед сільських американців до 50%.

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Витрати та банкрутства господарств

Сільське господарство є найбільшою галуззю Небраски: з ним пов'язане кожне четверте робоче місце у штаті. Nebraska Farmers Union повідомив про зростання кількості банкрутств фермерських господарств цього року на 46%.

Президент організації Джон Гансен пов'язує ситуацію з політичними рішеннями адміністрації Трампа, зокрема з тарифами. Він визнав, що мита можуть захищати окремі сектори від дешевшого імпорту, однак вважає, що їхнє широке застосування шкодить американським фермерам. Гансен також розкритикував спробу реорганізації Міністерства сільського господарства США, яку федеральний суддя тимчасово зупинив.

Томсен зазначив, що не готовий голосувати за демократа, однак може взагалі не брати участі у проміжних виборах. На його думку, Республіканській партії слід приділяти більше уваги внутрішній політиці.

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