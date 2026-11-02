У США напередодні виборів до Конгресу в Республіканській партії зростає занепокоєння щодо можливих результатів голосування. Частина республіканських політиків, активістів і кандидатів у приватних розмовах покладає відповідальність за ймовірні невдачі партії на президента Дональда Трампа, повідомляє RMF24 із посиланням на Politico.

Критика політики президента

За даними видання, особливо гостру критику серед республіканців викликають зовнішньополітичні рішення Трампа, зокрема війна з Іраном. Один із членів Палати представників заявив, що на початку року в партії вважали можливим піти всупереч традиції, за якою партія президента зазвичай програє проміжні вибори. Водночас він пов’язав подальше погіршення позицій республіканців із бомбардуванням Ірану.

Республіканський консультант Т. В. Аррігі іронічно висловився про передвиборчі мітинги Трампа та його висловлювання про сенатора Джона Хастеда і співачку Нікі Мінаж. За інформацією Politico, окремі представники партії припускають, що після виборів Трампа можуть публічно звинуватити в нинішній ситуації.

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Проблемні для партії штати

Критики президента вважають, що його політика найвідчутніше позначилася на регіонах, де вирішується боротьба за ключові мандати. Вони пов’язують війну з Іраном зі зростанням вартості пального та добрив, що могло вдарити по виборцях Середнього Заходу. Мита і торговельний конфлікт із Канадою називають проблемою для прикордонних штатів Мен і Мічиган.

Також згадуються жорсткі дії імміграційних служб в Аризоні та Техасі, де проживає багато латиноамериканців, а також скасування тимчасового захищеного статусу для гаїтян і венесуельців, яке спричинило невдоволення у Флориді. Опитування Siena College для The New York Times, за наведеними даними, фіксує перевагу демократів у семи ключових перегонах.

Відповідь Трампа

Трамп заявив у подкасті, що в разі переходу Конгресу під контроль демократів ветуватиме їхні законопроєкти, доки сторони не досягнуть домовленостей. Президент також сказав, що його участь у кампанії допомагає республіканцям, посилаючись на численні мітинги. Несприятливі для партії результати опитувань він назвав такими, що їх нібито підтасовують.

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