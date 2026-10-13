Частина Тихого океану встановила рекорд за енергією циклонів — CBS News

У частині Тихого океану на схід від міжнародної лінії зміни дат у неділю зафіксували рекордний показник накопиченої енергії циклонів (ACE), що враховує швидкість вітру та тривалість штормів. Попередній рекорд, установлений 2018 року, перевищила зона, де формуються шторми, здатні рухатися в напрямку Гаваїв, Мексики та західного узбережжя США, повідомляє CBS News.

Серія потужних ураганів

Дослідник Університету штату Колорадо Філ Клоцбах зазначив, що від 20 вересня, коли сформувався ураган «Одаліз», нові шторми в регіоні довго зберігалися та набирали значної сили. За його оцінкою, 13 жовтня басейн мав зрівнятися з рекордом за кількістю днів із ураганом, а невдовзі — перевершити його.

П’ять останніх тихоокеанських ураганів — «Ноло», «Одаліз», «Поло», «Рейчел» і «Саймон» — досягли статусу великих ураганів зі швидкістю вітру щонайменше 111 миль на годину. «Ноло», «Одаліз» і «Саймон» сягнули четвертої категорії, а «Поло» встановив рекорд за тривалістю перебування у п’ятій категорії — дві з половиною доби.

Роль Ель-Ніньйо

Науковці пов’язують активність із явищем Ель-Ніньйо, яке послаблює та змінює зсув вітру на великих висотах, що зазвичай стримує розвиток ураганів. У Тихому океані напрямок такого зсуву загалом збігається з рухом штормів, сприяючи їхньому посиленню.

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Додатковим чинником стала температура води: у тихоокеанському басейні вона на кілька градусів за Фаренгейтом вища за норму. Професорка Університету штату Нью-Йорк в Олбані Крістен Корбосьєро також вказала на атмосферний вихор над Центральною Америкою, який утворював сприятливі для розвитку штормів збурення. Національний центр з ураганів оцінював імовірність перетворення збурення біля узбережжя Мексики на тропічний шторм «Труді» у 90%.

Відмінності у підрахунках

Клоцбах розраховував ACE для всіх штормів на схід від міжнародної лінії зміни дат, об’єднавши східну та центральну частини Тихого океану. Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США поділяє цю акваторію на два регіони; жоден із них окремо ще не досяг рекордного рівня ACE, однак разом вони його перевищили.

Водночас в Атлантичному басейні показник ACE становив менш як 18% від норми для цього періоду року. Басейн також установив рекорд за найдовшим відрізком сезону без сформованих ураганів: першим став «Ісаяс», який виник 7 жовтня.

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